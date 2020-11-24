Великобритания сократит время изоляции для прибывающих из-за рубежа
Прибывающие в Великобританию пассажиры смогут сократить срок обязательного карантина с 14 до пяти дней при получении отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс страны.
Глава ведомства Грант Шаппс объявил, что с 15 декабря пассажиры, прибывающие из стран, не включенных в список тех, с кем созданы авиакоридоры, смогут пройти тестирование на COVID-19 после первых пяти дней самоизоляции. При отрицательном результате они смогут выйти из карантина.
Анализ можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет.
Требование об обязательном карантине по прибытии в Великобританию было введено с июня из-за пандемии коронавируса, оно распространяется на подавляющее большинство стран.
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