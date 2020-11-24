В России с начала года на 33,3% выросло число террористических преступлений

Количество террористических преступлений за 10 месяцев 2020 года выросло на 33,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные МВД России.

Так с января по октябрь было зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера.

Также сообщается, что число экстремистских преступлений за тот же период вырос 39,9%. За это время было выявлено 708 преступлений экстремистской направленности.

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