В России с начала года на 33,3% выросло число террористических преступлений
Бернст Ю.
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Количество террористических преступлений за 10 месяцев 2020 года выросло на 33,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные МВД России.
Так с января по октябрь было зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера.
Также сообщается, что число экстремистских преступлений за тот же период вырос 39,9%. За это время было выявлено 708 преступлений экстремистской направленности.
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