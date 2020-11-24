Число случаев коронавируса в мире превысило 59 млн

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Число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 59 млн, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, в мире зафиксировано 59 070 488 случаев коронавируса.

Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 1 394 694.

В России на сегодняшний день выявлено 2 096 749 случаев заражения коронавирусом, 36 192 пациентов с COVID-19 скончались.

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