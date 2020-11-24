Число случаев коронавируса в мире превысило 59 млн
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 59 млн, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
По данным университета, в мире зафиксировано 59 070 488 случаев коронавируса.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 1 394 694.
В России на сегодняшний день выявлено 2 096 749 случаев заражения коронавирусом, 36 192 пациентов с COVID-19 скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Нужно быстро реагировать»: когда придет третья волна COVID-19
— Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии
— В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей