В Зеленограде врачи извлекли из носа пациента находившуюся там 50 лет монету

В Зеленограде оториноларингологи больницы имени Кончаловского извлекли из носа пациента монету, которая находилась в задних отделах носового хода больше 50 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве рассказали, что 59-летний пациент обратился к врачу с жалобой на полное отсутствие дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что у пациента ближе к носоглотке находится предмет округлой формы.

Тогда мужчина вспомнил, что примерно в шесть лет он засунул в нос однокопеечную монету. Рассказать об этом родителям он побоялся, а потом о произошедшем забыл.

В результате пациенту провели эндоскопическую операцию, удалив монету из носа. Отмечается, что мужчине удалось избежать серьезных проблем, которые часто возникают в подобных случаях.