Путин наградил ветерана, собравшую для семей медиков 4,5 млн рублей
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.
По инициативе Корневой были собраны 4,5 млн рублей для помощи семей врачей, которые умерли в борьбе с коронавирусом.
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