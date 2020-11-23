Путин наградил ветерана, собравшую для семей медиков 4,5 млн рублей

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

По инициативе Корневой были собраны 4,5 млн рублей для помощи семей врачей, которые умерли в борьбе с коронавирусом.

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