Работа основных электросетей в Приморье будет восстановлена к среде
Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что работа основных электросетей Приморского края, поврежденных ледяным дождем, будет восстановлена к 25 ноября, сообщает РИА «Новости».
«Работа основных электросетей в Приморском крае 35-220 кВ будет восстановлена к среде», — сказал заместитель министра.
В настоящее время в регионе без света после разрушительного циклона остаются более 70 тыс. человек, без воды около 19 тыс.
Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.
Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».
В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.
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