Синоптики предупредили москвичей о «погодной гипоксии»

Самочувствие жителей столицы в понедельник вечером может ухудшиться из-за снижения количества кислорода в воздухе на фоне непогоды. Об этом пишут специалисты портала «Метеоновости».

Так, синоптики предсказали жителям Москвы в ближайшие дни резкое понижение атмосферного давления, геомагнитные возмущения и понижение содержания кислорода в воздухе.

Все эти факторы могут ухудшить самочувствие даже у здоровых людей, отметили специалисты.

Отмечается, что на фоне плохой погоды у людей с проблемами со здоровьем могут начаться приступы мигрени, стенокардии и скачки артериального давления.

Вероятность заражения респираторными заболеваниями в Москве также остается повышенной из-за влажной погоды. Из-за этого метеорологи призвали москвичей сидеть дома и избегать переохлаждения.

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