Число смертей от коронавируса в Италии превысило 50 тысяч

В Италии за сутки от коронавируса скончались 630 человек, что увеличивает общее число жертв до 50 тыс. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Днем ранее умерли 562 человека. Нынешние показатели находятся на уровне начала-середины апреля, когда первая волна пандемии была в самом разгаре. Рекордный уровень смертности зафиксировали 27 марта — тогда погибли 969 человек.

Всего в Италии коронавирусом заразились 1 431 795, выздоровели 31 395 человек. На самоизоляции находятся почти полтора миллиона человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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