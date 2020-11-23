92 тысячи москвичей оштрафованы за нарушение самоизоляции

Больше 92 тыс. москвичей оштрафованы за нарушение самоизоляции, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Всего за нарушение режима самоизоляции к административной ответственности было привлечено более 92 тыс. горожан», — сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что нарушение самоизоляции заразившимися гражданами ведет к росту заболеваемости.

Штраф за нарушение самоизоляции достигает 4 тыс. руб., если заразившиеся воспользовались личным или городским транспортом — 5 тыс. руб.

В столице коронавирусом заразились 560 579, выздоровел 410 641, скончались 8 379 человек.

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