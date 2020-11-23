Рогозин подал иск о защите чести и достоинства на 300 тысяч рублей

Глава »Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в суд иск о защите чести и достоинства на 300 тыс. руб. против некоторых СМИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Иск заявлен о защите чести и достоинства физическим лицом и не касается деятельности госкорпорации «Роскосмос», — сказали в госкорпорации.

Рогозин также заявил, что взысканные суммы передаст в детский дом.

Сообщается, что иск подан против изданий, критически отозвавшихся о Рогозине. Ответчиками выступают ИД «Аргументы недели», ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест», а также два физических лица. Заседание по делу пройдет 15 декабря.

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