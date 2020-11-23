Суд решил оставить без движения иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Алексея Навального о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск оставлен без движения», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что суд не указал причины такого решения.

Ранее Навальный заявил, что подал на Пескова в суд за утверждения, что блогер работает на американскую разведку. Он потребовал предоставить доказательства этим словам или публично опровергнуть их на сайте президента РФ.

Денежных требований в иске не заявлено.

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