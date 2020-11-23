Попова: коронавирусом чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 64 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусом в России чаще всего заражаются граждане в возрасте от 30 до 64 лет, сообщает ТАСС.

«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих», — сказала Попова.

Она отметила, что наибольшая заболеваемость COVID-19 среди регионов в РФ сейчас наблюдается на Алтае, в Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.

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