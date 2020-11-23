Силовики преградили дорогу протестующим пенсионерам в Минске

Силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, где происходит «марш пенсионеров», передает РИА «Новости».

Пенсионеры традиционно собираются на площади Независимости с центре Минска, откуда начинается их акция протеста. Шествие обычно проходит по проспекту Независимости через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.

В этот понедельник сотрудники белорусского МВД преградили дорогу шествию, выстроившись в несколько рядов на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. Недалеко также стоят автозак, несколько автобусов с силовиками и милицейских микроавтобусов.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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