Хирурги вытащили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет

В Москве врачи вытащили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что 59-летний мужчина обратился в поликлинику и пожаловался на то, что несколько месяцев не может дышать. Компьютерная томограмма показала, что в глубине правой ноздри оказались инородное тело каменистой плотности и предмет округлой формы. Также врачи выявили искривление носовой перегородки.

Только после КТ пациент вспомнил, что в возрасте шести лет во время игры засунул однокопеечную монетку в нос, а потом вовсе о ней забыл. Как сообщила врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова, за 50 с лишним лет вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит.

Врачи при помощи эндоскопической операции выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки пациента, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа. Мужчина уже вернулся домой.

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