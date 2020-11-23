В Евпатории отключат горячую воду до конца декабря
Анна Светлова
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В Евпатории с 26 ноября до конца декабря текущего года не будет горячей воды с целью ее экономии. Об этом сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает РИА «Новости».
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в Симферополе и Симферопольском районе.
По словам Баженова, решение об отключение горячей воды в Евпатории вступит в силу 26 ноября.
Известно, что Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора в настоящее время направляется в Симферополь.
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