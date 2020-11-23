В Турции намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса

Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан страны от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава минздрава республики Турции Фахреттин Коджа, передает газета Hürriyet.

По словам министра, уже завершены переговоры с китайским производителем вакцин «Синовак», выполнены все юридические составляющие, соглашение подписано.

«Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено [в Турцию] для начала вакцинации, — уточнил Коджа.

Он подчеркнул, что вакцинация турецких граждан будет проводиться абсолютно бесплатно.

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