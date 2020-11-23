В Турции намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса
Анна Светлова
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Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан страны от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава минздрава республики Турции Фахреттин Коджа, передает газета Hürriyet.
По словам министра, уже завершены переговоры с китайским производителем вакцин «Синовак», выполнены все юридические составляющие, соглашение подписано.
«Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено [в Турцию] для начала вакцинации, — уточнил Коджа.
Он подчеркнул, что вакцинация турецких граждан будет проводиться абсолютно бесплатно.
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