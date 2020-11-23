В Приморье многодетные семьи и нуждающихся будут заселять в обсерваторы и гостиницы

В Приморье многодетные семьи и люди в сложной жизненной ситуации, которые несколько суток находятся без тепла и света, будут заселять в обсерваторы и гостиницы. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».

«С учётом тех решений, которые энергетики нам сказали, мы по находящимся в трудной ситуации, многодетным семьям будем принимать решение по расселению в обсерваторы, гостиницы. Это мера вынужденная, но она нужна. Потому что время нахождения без воды и тепла превысило трое суток, для людей это уже становится критичным», — сказал Кожемяко.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалила деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

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