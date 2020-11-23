Часть больниц в Приморье осталась без КТ

Часть медучреждений Приморья работает без компьютерной томографи (КТ) после снежного циклона, есть проблемы с питанием. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».

«Резервные генераторы отправят в лечебные учреждения, часть больниц находится без работы КТ, сложная ситуация с питанием... Надеюсь, что наша совместная работа поможет решить эти вопросы», — сказал Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалила деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

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