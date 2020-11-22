Страны-участники G20 намерены построить сильную сбалансированную эпоху после COVID-19

Участники саммита G20 по итогам мероприятия приняли решение построить сильную сбалансированную эпоху после пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте G20.

Кроме того, лидеры стран приняли решение продолжить оказывать поддержку развивающимся странам в условиях коронавирусной пандемии.

«Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса», — подчеркивается в декларации.

Также страны обязались способствовать восстановлению мировой экономики и сделать финансовую систему более устойчивой.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

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