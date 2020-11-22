На Варшавском шоссе в Москве ограничили движение из-за пожара на складе

Из-за пожара на складе движение на Варшавском шоссе в Москве было ограничено до двух полос, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

«До двух полос движение ограничено на Варшавском шоссе, 26», — сообщили в центре.

Как уточняется, движение производится по четвертой и пятой полосам в сторону области.

В департаменте также сообщили, что движение затруднено на протяжении 3 км.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Москвы, пожар на складе, расположенном в промзоне на юге столицы, локализовали на площади около 300 кв. м.

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