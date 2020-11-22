В России провели более 72,4 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 72,4 млн тестов на выявление коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За минувшие сутки проведено 590 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 478 806 человек.

В России выявлено уже 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.

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