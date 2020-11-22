В России провели более 72,4 млн тестов на коронавирус
Бернст Ю.
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Российские медики провели свыше 72,4 млн тестов на выявление коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
За минувшие сутки проведено 590 тыс. исследований.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 478 806 человек.
В России выявлено уже 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.
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