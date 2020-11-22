Под Кировом при пожаре погибли 2 взрослых и 2 ребенка

В селе Николаево Кировской области семейная пара, их десятилетний сын и восьмилетний мальчик, находившийся у семьи в гостях, погибли при пожаре. Об этом сообщается на сайте СУСК РФ по региону.

Пожар вспыхнул 21 ноября около 23.00 в жилом доме.

«В результате происшествия погибла семейная пара и их десятилетний сын. Также погиб восьмилетний мальчик, находящийся у них в гостях», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи и следователи-криминалисты, чтобы выяснить причины возгорания.

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