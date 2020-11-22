В Китае закрыли на карантин город на границе с Россией

Власти Китая объявили карантин в городе Маньчжоули, который граничит с Забайкальским краем РФ, из-за двух новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Так, в городе был объявлен запрет на любые массовые собрания. Школы, детские сады и все развлекательные заведения оказались закрыты. Местные власти начали подготовку к поголовному тестированию на коронавирус всех горожан.

Кроме того, в Маньчжоули было приостановлено железнодорожное сообщение с другими населенными пунктами.

Отмечается, что город является важным логистическим узлом на границе РФ и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».

За последние сутки в Китае было выявлено 28 новых случаев коронавируса: 17 активных и 11 бессимптомных.

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