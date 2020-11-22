В Китае за сутки обнаружили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, передает РИА «Новости».

Так, по данным комитета, у 17 человек заболевание протекает в активной форме, а 11 переносят его бессимптомно.

Отмечается, что из активных случаев 14 являются ввозными, два пришлись на автономный район Внутренняя Монголия, а один на Шанхай. Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано.

Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились более 86 тыс. человек, погибли 4 634 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 58 млн, умерли больше 1,3 млн заболевших.

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