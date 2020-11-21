Мужчина, накануне захвативший заложников в Тбилиси, извинился за свой поступок

Леван Зурабашвили, который в Тбилиси в пятницу ворвался в микрофинансовую организацию и захватил девять заложников, извинился за свой поступок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

«Я хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании и получили стресс. Кто как не они знают, что я не хотел причинять им увечья», — приводятся слова Зурабашвили.

Он уточнил, что его единственной целью было подействовать на государство, чтобы оно начало думать о людях и «защитило бы наших граждан от высоких кредитных ставок».

Захватчик еще раз обратил внимание на высокие цены на лекарства, из-за чего люди «не имеют возможности купить необходимые медикаменты».

Ранее сообщалось, что в Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники 9 человек. Позже его арестовала полиция, все заложники были освобождены.

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