В Киеве националисты зажгли дымовые шашки у больницы, где лечится Зеленский

В Киеве у больницы «Феофания», где лечится заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский, участники митинга националистических организаций зажгли дымовые шашки. Об этом пишет ТАСС.

Митингующие развернули государственные и националистические флаги, скандируют лозунги и требуют от Зеленского уйти в отставку.

«Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского», — заявили участники митинга.

Также протестующие заявили, что президент пытается лишить их независимого государства, и пригрозили «третьим майданом».

Полиция охраняет правопорядок. Столкновений правоохранителей и митингующих не зафиксировано.

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