В Киеве националисты зажгли дымовые шашки у больницы, где лечится Зеленский
В Киеве у больницы «Феофания», где лечится заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский, участники митинга националистических организаций зажгли дымовые шашки. Об этом пишет ТАСС.
Митингующие развернули государственные и националистические флаги, скандируют лозунги и требуют от Зеленского уйти в отставку.
«Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского», — заявили участники митинга.
Также протестующие заявили, что президент пытается лишить их независимого государства, и пригрозили «третьим майданом».
Полиция охраняет правопорядок. Столкновений правоохранителей и митингующих не зафиксировано.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украинский депутат назвал отказ от вакцины из РФ соучастием в убийстве народа
— Экс-министр Украины считает, что страна унижается перед МВФ
— Зеленский заявил, что политики использовали события на Украине для своей выгоды