Мурашко: российские медики готовы помочь пострадавшим в Карабахе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российские медики готовы обеспечить помощь пострадавшим в результате конфликта в Карабахе, передает РИА «Новости».

«Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня и по нейрохирургии, и по травматологии, и по психиатрии, в том числе комбустиологов. Я думаю, что такая помощь будет однозначно полезна», — сказал министр на встрече со своим армянским коллегой Арсеном Торосяном.

Он добавил, что при необходимости в Армению направят бригады медиков либо будут проводиться дистанционные консультации.

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