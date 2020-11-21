Шойгу заявил, что в Карабах вернулись почти 7 тысяч беженцев

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном заявил, что в Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что российская армия обеспечила безопасные коридоры по дороге в Степанакерт.

«Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что работа по возвращению беженцев продолжается.

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