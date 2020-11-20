В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 74 пациента с СOVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 8 233.

Днем ранее в столице сообщалось о 77 умерших.

По последним данным, коронавирусом в Москве с начала пандемии заразились 539 970 человек, вылечились 394 252 пациента.

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