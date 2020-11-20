1900 беженцев вернулись за сутки из Армении в Карабах

Больше 1900 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ ... За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек», — говорится в сообщении.

С 14 ноября в Карабах вернулись больше шести тысяч человек.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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