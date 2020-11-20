В Испании за сутки коронавирусом заразились 15 тысяч человек

В Испании за сутки коронавирусом заразились 15 156 человек, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

19 ноября подтвердились 16 233, 18 ноября — 15 318, 17 ноября — 13 159 случаев. Всего в стране заболели 1 556 730, скончались 42 619 человек.

В конце октября правительство Испании ввело режим повышенной готовности. Режим будет действовать до мая 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 57 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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