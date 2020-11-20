В Москве в новогоднюю ночь пройдут проверки ресторанов

Власти Москвы будут проводить проверки ресторанов на соблюдение коронавирусных ограничений в новогоднюю ночь и 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анатолия Немерюка.

«Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь», — заявил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на работу заведений в ночное время из-за пандемии коронавируса. С 13 ноября кафе, рестораны и ночные клубы будут закрыты для посетителей с 23.00 до 6.00.

По последним данным, коронавирусом в столице с начала пандемии заразились почти 540 тыс. человек, скончались более 8 тыс. пациентов.

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