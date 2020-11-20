В квартире на западе Москвы нашли тело 14-летней школьницы

Тело 14-летней девочки со множественными колото-резаными ранами обнаружили в одной из квартир на западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК по Москве.

«В квартире жилого дома по Можайскому шоссе обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти», — заявили в СК.

Предварительно известно, что ребенок был убит, пока дома не было родственников. Девочка проживала с отцом и бабушкой.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, идет опрос соседей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», руководство ГСУ СК взяло его на особый контроль.