В Архангельске на школьников упал кусок штукатурки во время уроков
На школьников во время урока в Архангельске упал кусок штукатурки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора школы №22 Ольгу Уткину.
«Во время урока в десятом классе с потолка упал кусок штукатурки – одному мальчику попал по голове, девочке, сидевшей с ним за одной партой, — на плечо», — рассказала она.
После инцидента ученики были доставлены в травматологическое отделение детской больницы, где им провели необходимые обследования, томографию и сделали снимки. Полученные травмы оказались незначительными, на здоровье детей это не сказалось.
Отмечается, что в школе в настоящее время ремонтируют кровлю. Класс, в котором упала штукатурка, находится на последнем этаже.
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