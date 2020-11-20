В Архангельске на школьников упал кусок штукатурки во время уроков

На школьников во время урока в Архангельске упал кусок штукатурки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора школы №22 Ольгу Уткину.

«Во время урока в десятом классе с потолка упал кусок штукатурки – одному мальчику попал по голове, девочке, сидевшей с ним за одной партой, — на плечо», — рассказала она.

После инцидента ученики были доставлены в травматологическое отделение детской больницы, где им провели необходимые обследования, томографию и сделали снимки. Полученные травмы оказались незначительными, на здоровье детей это не сказалось.

Отмечается, что в школе в настоящее время ремонтируют кровлю. Класс, в котором упала штукатурка, находится на последнем этаже.

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