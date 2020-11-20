Рособрнадзор: перенос ЕГЭ из-за коронавируса пока не планируется

Переноса досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса пока не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Там пояснили, что большая часть участников досрочного периода — это выпускники прошлых лет, а им писать сочинение для допуска к экзаменам не требуется.

Ранее стало известно, что проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли из-за коронавируса