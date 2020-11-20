Рособрнадзор: перенос ЕГЭ из-за коронавируса пока не планируется
Елизавета Мележенкова
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Переноса досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса пока не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Там пояснили, что большая часть участников досрочного периода — это выпускники прошлых лет, а им писать сочинение для допуска к экзаменам не требуется.
Ранее стало известно, что проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено.
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