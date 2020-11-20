Роспотребнадзор назвал сроки, за которые удастся привить всех желающих от коронавируса

При значительном увеличении производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» всех желающих смогут привить в течение следующего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства.

Разработанная центром «Вектор» вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 13 октября. В настоящий момент «Вектор» проводит пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса на 3000 добровольцев.

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