Украинский депутат назвал отказ от вакцины из РФ соучастием в убийстве народа

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Олег Волошин прокомментировал решение украинских властей отказаться от проведения вакцинации населения российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает телеканал «112».

По его мнению, такое решение, если не будет предложена альтернатива, является соучастием в убийстве украинских граждан.

Он отметил, что Украина могла бы инициировать производство вакцины на своей территории по лицензии, как это было сделано в Белоруссии.

Депутат подчеркнул, что здоровье населения должно ставиться выше политики. Волошин добавил, что Украина может увидеть «ситуацию, самую худшую, которую только можно представить», поскольку не все граждане имеют возможность заплатить за вакцину, если она не будет предоставляться бесплатно.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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