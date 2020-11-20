Эксперты ВОЗ не рекомендуют использовать ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила о результатах исследования эффективности противовирусного препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно итоговым выводам, ВОЗ не рекомендует применять ремдесивир при борьбе с коронавирусной инфекцией вне зависимости от формы протекания болезни. Специалисты подчеркнули, что данные об эффективности препарата для лечения COVID-19 отсутствуют.

В исследовании также принимали участие четыре пациента с коронавирусом.

В ходе работы эксперты провели новый обзор данный, в котором сравнивались результаты воздействия некоторых препаратов. Он включал в себя четыре иностранных рандомизированных исследований, в который приняли участие свыше семи тысяч пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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