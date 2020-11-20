Мужчина ранил холодным оружием несколько человек на западе Германии

На западе Германии в городе Оберхаузен неизвестный мужчина применил холодное оружие. Об этом сообщает WAZ.

По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек, однако их точное количество не уточняется.

Издание отмечает, что нападавший был задержан.

Местная полиция продолжает расследование инцидента, запросив помощь у коллег из Эссена. Силовики также не раскрывают подробности о типе примененного холодного оружия.

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