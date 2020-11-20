Мужчина ранил холодным оружием несколько человек на западе Германии
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На западе Германии в городе Оберхаузен неизвестный мужчина применил холодное оружие. Об этом сообщает WAZ.
По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек, однако их точное количество не уточняется.
Издание отмечает, что нападавший был задержан.
Местная полиция продолжает расследование инцидента, запросив помощь у коллег из Эссена. Силовики также не раскрывают подробности о типе примененного холодного оружия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Германии велосипедист застрелил прохожего
— Вторая за день стрельба произошла на востоке Германии
— Полиция подтвердила данные о погибших и раненных в кальянных в Германии