В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусу не страшен мороз

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на активность коронавируса нового типа никак не влияют низкие температуры. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства отметила, что в связи с этим не стоит ждать, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране станет лучше с наступлением зимы. По ее словам, «никаких оснований для этого нет».

«Вирусы вообще очень хладолюбивые, они живут при температуре -70°C, -20°C, и часть вакцин, которые создаются, они как раз при этой температуре и хранятся», — сказала Попова.

По последним данным, в России выявлено 2 015 608 случаев COVID-19, выздоровели 1 526 656 человек, скончались 34 850 пациентов.

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