Попова: карантин не понадобится, если нынешние меры будут соблюдаться

Карантин не понадобится, если россияне будут соблюдать уже введенные меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила, не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — сказала Попова.

Она призвала россиян носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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