МГУ выделил 30 млн рублей на поддержку студентов при пандемии

МГУ выделил около 30 млн руб. на поддержку студентов при пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

«Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 миллионов рублей», — сказал ректор.

Он подчеркнул, что поддержку получили и преподаватели, и научные сотрудники.

В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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