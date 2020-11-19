Власти заявили, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы каждый день цифры разглядываем. Вроде бы сейчас образовалось некоторое такое плато, если брать количество госпитализаций», — сказал Елин.

Вице-губернатор выразил надежду, что ситуация в городе начнет улучшаться. Он добавил, что власти вынуждены готовиться к тому, что вирус может остаться до весны.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 90 400, выздоровели 53 200, скончались 4 763 человека. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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