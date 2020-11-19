В Венгрию прибыл образец российской вакцины от коронавируса
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Венгрию для клинических исследований доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса.
«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства», — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Fаcebook.
По его словам, теперь вакцину будут исследовать венгерские ученые, чтобы «принять максимально обоснованное решение».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первые образцы вакцины «Спутник V» поступят в Венгрию на следующей неделе
— В Венгрии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек