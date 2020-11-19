В Венгрию прибыл образец российской вакцины от коронавируса

В Венгрию для клинических исследований доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса.

«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства», — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Fаcebook.

По его словам, теперь вакцину будут исследовать венгерские ученые, чтобы «принять максимально обоснованное решение».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первые образцы вакцины «Спутник V» поступят в Венгрию на следующей неделе

— В Венгрии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек