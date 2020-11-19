Минздрав РФ призвал готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российским регионам необходимо начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания с руководителями органов управления здравоохранением регионов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что новогодние праздники – это «всегда дополнительные испытания». По словам министра, они несут дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

«Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий», — сказал Мурашко.

По его словам, помощь врачей должна оказываться гражданам в полном объеме, а тестирование и выписка — выполняться без задержек.

По последним данным, в России выявлено 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 1 526 656 человек, скончались 34 850 пациентов.

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