Минздрав РФ призвал готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российским регионам необходимо начать подготовку к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания с руководителями органов управления здравоохранением регионов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что новогодние праздники – это «всегда дополнительные испытания». По словам министра, они несут дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
«Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий», — сказал Мурашко.
По его словам, помощь врачей должна оказываться гражданам в полном объеме, а тестирование и выписка — выполняться без задержек.
По последним данным, в России выявлено 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 1 526 656 человек, скончались 34 850 пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы близкие к выходу на плато по COVID-19 регионы РФ
— Мишустин поручил наладить обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19
— В Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах