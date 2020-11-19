ВОЗ планирует начать сравнение эффективности вакцин в декабре

Процедура сравнения эффективности вакцин-кандидатов от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может начаться в декабре 2020 года, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Буквально через месяц мы ожидаем, что начнется Solidarity Trial (международная программа испытаний терапевтических средств и исследования вакцин против коронавируса — прим. «Газеты.Ru») для сравнения эффективности вакцин. Но сперва они должны пройти эту самую оценку ВОЗ», — сказала Вуйнович.

По данным организации, сейчас во всем мире насчитывается порядка 170 проектов по разработке вакцины от COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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