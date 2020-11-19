В России проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 70,6 млн тестов на выявление COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было сделано 577 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остается 468 746 человек.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 985 человек. Общее число случаев в стране с начала пандемии достигло 1 991 998, количество летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19 — 34 387.

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