В Москве в четверг ожидается до 3°С

В Москве в четверг, 19 ноября, синоптики обещают до 3°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, гласят данные Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, воздух днем прогреется до 1...3°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/c. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -1...1°С. Ночью будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/c, с порывами 15-20 м/c.

Атмосферное давление днем составит 752 мм рт. ст., а ночью 748 рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.