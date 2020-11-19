Иностранные интернет-платформы могут начать наказывать за цензуру
За цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, это затронет соцсети и крупные IT-платформы.
«Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, когда блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 19 ноября. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роскомнадзор вновь требует от Google прекратить цензуру российских СМИ
— В Госдуме заявили, что западные соцсети манипулируют американцами
— В Госдуме поддержали совет РКН российским СМИ не пользоваться YouTube