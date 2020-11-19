ВОЗ обсуждает процедуру оценки вакцины «Спутник V» с разработчиками

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» обсуждают процедуру ее оценки. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики. (...) Идет диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре (разработки вакцины от коронавируса)», — говорится в сообщении.

По ее словам, после завершения процедуры разработки вакцины ВОЗ сделает соответствующее заявление.

Вуйнович отметила, что до конца 2021 года при достаточном количестве вакцин 2 млрд людей будут привиты от коронавируса.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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